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24.07.2020 - 01:52 | | AA

Trump'tan okullar için '105 milyar dolar' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, okullarda gerekli önlemlerin alınabilmesi için, Kongrenin üzerinde çalıştığı yeni tip corona virüs (covid-19) destek paketinde 105 milyar dolar fon sağlanması çağrısında bulundu.

Trump'tan okullar için '105 milyar dolar' çağrısı

 

Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19'a ilişkin düzenlediği basın toplantısında, okulların sonbahar döneminde tamamen yüz yüze eğitime açılması gerektiği yönündeki ısrarını tekrarladı.

Okulların uzun süre kapalı kalmasının ailelerde psikolojik ve sosyolojik sorunlara yol açabileceğinin altını çizen Trump, çocukların Kovid-19 nedeniyle ölüm oranlarının yüzde 1'in altında olduğuna işaret etti.

Bazı bölgelerde hala virüs vakalarının çok yüksek seyrettiğine değinen Trump, "Bazı sıcak noktalarda okulların açılması birkaç hafta ertelenebilir, bu bölge bazlı verilecek bir karar." ifadesini kullandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) okulların açılmasına yönelik detaylı bir rehber yayımlayacağını vurgulayan Trump, "Bugün Kongreden, gelecek koronavirüs destek paketi kapsamında okullara 105 milyar dolar ayırmasını istiyoruz. Bu fon, daha az sınıf mevcudu, sosyal mesafe için öğretmenlere yardım ve maske takılması gibi önlemlerin alınmasına yardımcı olacaktır." dedi.

Daha önce okullara ve üniversitelere 30 milyar dolar destek fonu sağladıklarını vurgulayan Trump, "Okullar açılmazsa bu 105 milyar dolar yardım paketi kapsamındaki para, yine öğrenci ve velilere gitmeli ki kişiler okullar konusundaki kararlarını verebilsin." ifadesini kullandı.

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