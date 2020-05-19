MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump'tan savaş açtığı DSÖ ile ilgili yeni açıklama
ABONE OL
19.05.2020 - 19:34 | | AA

Trump'tan savaş açtığı DSÖ ile ilgili yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağlanan fonların kesilmemesi için ne tür bir reform istediklerine ilişkin, "DSÖ kendisine çekidüzen vermeli, daha iyi bir iş çıkarmalı." açıklamasını yaptı.

Trump'tan savaş açtığı DSÖ ile ilgili yeni açıklama

 

Trump, Beyaz Saray'da tarım sektörü yöneticileri ile yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinini "DSÖ'ye sağlanan fonları dondurmamak için örgütten ne tür reformlar istiyorsunuz?" sorusuna karşılık Trump, "DSÖ'ye çok detaylı bir mektup gönderdik ancak esasen DSÖ kendisine çekidüzen vermeli, daha iyi bir iş çıkarmalı. ABD'nin de aralarında bulunduğu diğer ülkelere daha adil davranmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçiler için 19 milyar dolarlık program

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çiftçilerin gelirinin ve ülkenin gıda tedarik zincirinin olumsuz etkilendiğini belirten Trump, "Tarım üreticilerini desteklemek ve gıda tedariki zincirinin işleyişinin devamlılığını sağlamak için 19 milyar dolarlık program başlatıyoruz. Bu program kapsamında pandemi nedeniyle zarara uğrayan çiftçilere 16 milyar dolar değerinde doğrudan ödeme yapılacak." diye konuştu.

ABD'nin birçok ülke ile büyükbaş hayvan anlaşması olduğuna dikkati çeken Trump, "Diğer ülkelerden büyükbaş hayvan ticareti anlaşmalarını sonlandırabiliriz. Biz kendi kendine yeten bir ülkeyiz. Ben de bu yüzden başkan seçildim." dedi.

Trump'ın DSÖ'ye Kovid-19 savaşı

Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlık ve Çin'e yakın durmakla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a dün bir mektup gönderen Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde ABD'nin bu kuruluşa sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı’na eşlik ettiTürkiye, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı balkonlardan İstiklal Marşı söyleyerek kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı’na eşlik etti
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye balkonlarda İstiklal Marşı okudu

Türkiye balkonlarda İstiklal Marşı okudu

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

0-14 yaş sokağa çıkma ne zaman saat kaçta? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı tarihi

0-14 yaş sokağa çıkma ne zaman saat kaçta? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı tarihi

Sıradaki Haber