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08.11.2020 - 01:17 | | AA

Trump'tan son dakika açıklaması: 71 milyon oyla kazandım

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinde usulsüzlükler olduğunu öne sürerek "Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım." ifadesini kullandı.

Trump'tan son dakika açıklaması: 71 milyon oyla kazandım

Trump, Associated Press'in (AP) verdiği resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden'ın 270 delegeye ulaşarak, ülkenin yeni başkanı olmaya hak kazanması üzerine Twitter'dan çıklamalarda bulundu.

Gözlemcilerin oy sayım merkezlerine girmesine izin verilmediğini savunan Trump, "Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım." ifadesini kullandı.

Trump, oy işlemlerinde usulsüzlükler olduğunu öne sürerek, "Milyonlarca postayla oy, bunu talep etmeyen kişilere gönderildi." yorumunda bulundu.

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Rekor sayıda en yüksek ikinci oyu alan Trump bu konuda da "71 milyon yasal oy. Görevi başındaki bir başkanın aldığı en yüksek oy." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Twitter, Trump'ın bu paylaşımına "Seçimlerle ilgili bu yolsuzluk iddiası tartışmaya açıktır." etiketi ekledi.

Trump, seçimleri Joe Biden'ın kazandığının açıklanması üzerine yaptığı yazılı açıklamada da seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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