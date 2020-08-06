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06.08.2020 - 17:22 |

Trump'tan son dakika aşı açıklaması! Tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs aşısı ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Trump aşının 3 Kasım ABD seçimlerinde hazır olacağını ifade etti.

Trump'tan son dakika aşı açıklaması! Tarih verdi

Reuters'ın son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs aşısı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Trump aşının 3 Kasım ABD seçimlerinde hazır olacağını ifade etti.

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