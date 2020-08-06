06.08.2020 - 17:22 |
Trump'tan son dakika aşı açıklaması! Tarih verdi
ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs aşısı ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Trump aşının 3 Kasım ABD seçimlerinde hazır olacağını ifade etti.
Reuters'ın son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs aşısı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Trump aşının 3 Kasım ABD seçimlerinde hazır olacağını ifade etti.
Karaman'da 86 caddede sigara, dondurma ve çekirdek yasak!Karaman’da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, 84 cadde ve sokakta dondurma ve çekirdek yemenin yanı sıra sigara içmek de yasaklandı. Yasağın ilk gününde uyarılara rağmen sokaklarda sigara içip dondurma ve çekirdek yiyen kişiler hakkında tutanak tutuldu.