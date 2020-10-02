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02.10.2020 - 19:42 | | AA

Trump'tan sonra gözler ona çevrilmişti! Biden'ın koronavirüs test sonucu belli oldu

ABD'de Demokrat Başkan Adayı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "negatif" çıktığı bildirildi.

Trump'tan sonra gözler ona çevrilmişti! Biden'ın koronavirüs test sonucu belli oldu

Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, yaptığı yazılı açıklamada, Biden çiftinin bugün Kovid-19 testi yaptırdığını ve sonuçlarının "negatif" çıktığını belirtti.

Salı günkü canlı yayın tartışmasında ABD Başkanı Donald Trump ile karşı karşıya gelen Biden, Trump ve eşinin Kovid-19'a yakalanmasının ardından bugün test yaptıracağını açıklamıştı.

Trump ve eşi Melania Trump Kovid-19'a yakalanmıştı.

ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın doktoru Sean Conley'nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşılmıştı.

Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar." ifadelerine yer verilmişti.

Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

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