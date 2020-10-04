Â

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kovid-19 tedavisi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Walter Reed Askeri Hastanesi'ndeki odasÄ±ndan Ã§ekilmiÅŸ bir video mesajÄ±, Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

KravatsÄ±z haliyle biraz yorgun gÃ¶zÃ¼ken Trump, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iyiye gittiÄŸini ve kendisine geÃ§miÅŸ olsun dileÄŸini ileten herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸini belirtti.

KaldÄ±ÄŸÄ± hastanede gÃ¶rev yapan herkesten Ã¶vgÃ¼yle bahseden Trump, "Buraya geldiÄŸimde Ã§ok iyi hissetmiyordum, ÅŸu anda Ã§ok daha iyi hissediyorum. Beni geri dÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in herkes Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, sanÄ±yorum yakÄ±nda geri dÃ¶neceÄŸim." ifadelerini kullandÄ±.

Tamamen iyileÅŸip seÃ§im yarÄ±ÅŸÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etmek istediÄŸi mesajÄ±nÄ± veren Trump, seÃ§im Ã¶ncesinde hala yapÄ±lacak Ã§ok iÅŸ olduÄŸunu kaydetti.Â

DÃ¼nya genelinde milyonlarca insanÄ±n virÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ± gibi kendisinin de yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Trump, "Ben onlar iÃ§in de savaÅŸÄ±yorum. Bu koronavirÃ¼sÃ¼ ya da her ne diyorsanÄ±z onu tamamen yeneceÄŸiz. Burada bazÄ± tedavileri gÃ¶rÃ¼yorum ve kendimi iyi hissetmeye baÅŸladÄ±m." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Â

Â

"Ã–NÃœMÃœZDEKÄ° BÄ°RKAÃ‡ GÃœN GERÃ‡EK BÄ°R TEST OLACAK"Â

"Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki birkaÃ§ gÃ¼n nasÄ±l olacak bilmiyoruz, sanÄ±yorum gerÃ§ek bir test olacak. Bu birkaÃ§ gÃ¼n neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz." ifadelerini kullanan Trump, kendisine parti ayrÄ±mÄ± olmaksÄ±zÄ±n Ã¼lke genelinde gÃ¶sterilen destek karÅŸÄ±sÄ±nda mÃ¼teÅŸekkir olduÄŸunu vurguladÄ±.Â

Trump, geÃ§miÅŸ olsun mesajÄ± gÃ¶nderen yabancÄ± Ã¼lke liderlerine de ayrÄ±ca teÅŸekkÃ¼r etti.Â

Kendisine Beyaz Saray'da da kalabilme alternatifinin sunulduÄŸunu belirten Trump, "Beyaz Saray'Ä±n iÃ§inde hiÃ§bir yere gidemeden, hiÃ§ kimseyle konuÅŸamadan, hatta Oval Ofis'e bile gidemeden orada kapalÄ± kalmak istemedim. Bu mÃ¼cadelede Ã¶nde olmam gerekirdi. Orada kendimi kapatmak yerine bu sorunla yÃ¼zleÅŸmemiz gerekir, dedim." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.Â

Trump ayrÄ±ca eÅŸi Melania Trump'Ä±n, hastalÄ±ÄŸÄ± kendisinden daha hafif geÃ§irdiÄŸini ve kÄ±sa sÃ¼rede tamamen iyileÅŸeceÄŸini dile getirdi.

"TRUMP BEYAZ SARAY'DA KALMAK Ä°STEDÄ°" Ä°DDÄ°ASI

Ã–te yandan Amerikan medyasÄ±na yansÄ±yan ve adÄ± aÃ§Ä±klanmayan bir Beyaz Saray yetkilisine dayandÄ±rÄ±lan bir iddianÄ±n, Trump'Ä±n bazÄ± sÃ¶zleriyle Ã§eliÅŸkili olmasÄ± dikkati Ã§ekti.

SÃ¶z konusu iddiaya gÃ¶re, Trump'Ä±n cuma gÃ¼nÃ¼ hastaneye gitmemek konusunda Ä±srar ettiÄŸi ve doktorlar tarafÄ±ndan zor ikna edildiÄŸi bildirildi.Â

AynÄ± haberde Trump'Ä±n, Beyaz Saray'da cuma gÃ¼nÃ¼ doktorlarÄ± tarafÄ±ndan son anlarda ve zor ikna edildiÄŸi, tedaviye Beyaz Saray'da devam etmek istediÄŸi iddiasÄ± yer aldÄ±.Â

TRUMP'IN KOVÄ°D-19'A YAKALANMASIÂ

PerÅŸembeyi cumaya baÄŸlayan gece Kovid-19'a yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Twitter hesabÄ±ndan duyuran Trump, dÃ¼n baÅŸkent Washington DC'ye yarÄ±m saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Trump'Ä±n doktoru Sean Conley, sabah saatlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸkan Trump'Ä±n durumu bu sabah itibariyle gayet iyi." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

DiÄŸer yandan Trump'Ä±n Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mark Meadows, Amerikan medyasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸkan'Ä±n temel fonksiyonlarÄ±nÄ±n son 24 saatteki durumu Ã§ok endiÅŸe vericiydi ve bu bakÄ±mdan Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 48 saat onun bakÄ±mÄ± noktasÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli olacak. Tam iyileÅŸme sÃ¼recine iliÅŸkin, yolumuz henÃ¼z tam aÃ§Ä±k deÄŸil." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.

Â