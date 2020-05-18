TSK, İdlib’de düğmeye bastı: Yerel silahlı güçler yeniden dizayn edilecek

Bölgede faaliyet gösteren ve dağınık halde bulunan muhalif silahlı grupları kontrol altına almanın yanı sıra, etkili ve sonuç alıcı bir güvenlik teşkilatı oluşturmak için çalışma başlatıldı. TSK denetiminde, yerleşim birimlerinde polis, kırsalda ise silahlı kolluk güçleri görev yapacak.

Merkezi ABD’de bulunan Arap kaynaklı Step News ve birçok Arap haber ajansı, TSK’nın denetimi altında bulunan İdlib ile Suriye’nin kuzeyinde muhalif güçleri kontrol altına almak ve bölgede asayişi sağlamak amacıyla yeni bir güvenlik ağı oluşturmaya başladığını duyurdu. TSK’nın bölgede alternatif güvenlik teşkilatı kurma çalışmasının, muhalif grupların Türkiye ile Rusya askeri güçlerinin Soçi anlaşması kapsamında İdlib’de sürdürülen ortak devriyeyi engellemeye yönelik protesto ve saldırı yapması sonrası hızlandığı ifade edildi. Bölgede faaliyet gösteren ve kontrolsüz hareketleri ile Türkiye’nin askeri planlamalarına zarar veren silahlı grupları bir çatı altında toplamaya çalışan TSK’nın, güvenli alan yaratılmasında önemli mesafe aldığı bildirildi. İdlib kent merkezinin yanı sıra diğer yerleşim birimlerinde düzeni sağlamak ve asayiş olaylarına anında müdahale edilmesi için TSK’nın denetiminde görev yapacak polis teşkilatının yakın zamanda göreve başlayacağı belirtildi. İdlib’de kurulacak polis teşkilatında bölge insanlarının yanı sıra Suriye rejiminden kaçan asker ve subaylara da görev verilecek. Silah altına alınacaklar, kapsamlı eğitim sonrası İdlib kent merkezi yanı sıra Soçi anlaşması kapsamında askerden arındırılmış bölgeler, stratejik önemdeki Halep-Lazkiye bağlantısı ile kuzeye açılan uluslararası M4 ve M5 karayollarının güvenliğinden sorumlu olacak.