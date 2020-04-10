Tüm dünyanın kilitlendiği açıklama! Son 1 hafta...

Antikor testleri, bir kişinin virüse maruz kalıp kalmadığını ve dolayısıyla da bağışıklığının olup olmadığını gösteriyor.

CNN'e konuşan Fauci, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Son yaptığımı değerlendirme toplantısında, testi geliştirmek, onaylamak ve genel kullanıma sunmaktan sorumlu olan kişiler, bir hafta gibi bir zaman içerisinde nispeten yüksek sayıda testin hazır olacağını söyledi.

Diğer ülkeler, bu testlerden dolayı sıkıntı yaşadı. Bu antikor testlerini biz diğer başka hastalıklar için de yapıyoruz ancak onaylanmış olmaları gerekiyor. Bunların tutarlı ve doğru olduğundan emin olmalıyız.

Onaylanır onaylanmaz, insanlar üzerinde kullanıma hazır olacak."

DÜNYADA SON DURUM

Corona virüs salgını nedeniyle milyon kişi başına ölüm oranları açısından, İtalya ve İspanya'nın ardından 3. sırada yer alan Belçika'da, ölü sayısı 3 bin 19'a ulaştı.

Bunların yüzde 40'ının, yaşlı bakım merkezlerinde hayatını kaybeden kişilerden oluştuğu açıklandı.

Anvers Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Başkanı Erika Vlieghe, yaşlı bakım evlerinde yapılan testlerin büyük bölümünün hatalı olduğunu açıkladı.

Belçikalı profesör, güvenilirlik sorunu bulunan testler nedeniyle, acı verici sonuçların ortaya çıktığını belirterek, bu test kitlerinin kullanılmaması uyarısında bulundu.

24 SAATTE 325 ÖLÜ

Son 24 saatte Belçika'da koronavirüs nedeniyle 325 kişinin daha öldüğü açıklandı.

Ulusal Kriz Merkezi'ne göre, bu ölümlerden 114'ü hastanelerde, 211'i de yaşlı bakım merkezlerinde gerçekleşti.

18-31 Mart arası yaşlı bakım evlerinde ölen 171 kişi de bugünün ölü sayısıyla birlikte açıklandı ve toplam 496 ölüm bildirildi.

Belçika'da bin 684 yeni vaka saptanırken, toplam hasta sayısı da 26 bin 667'e ulaştı.

1278'i yoğun bakımda olmak üzere, 5 bin 610 kişinin de hastanedeki tedavisi sürüyor.