Tüm görüşmelerini iptal etti! Yunan bakan karantinada

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Dendias'ın bugün Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile yapması planlanan görüşmesini iptal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Dendias'ın, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle teması nedeniyle tedbir olarak karantinaya girdiği kaydedildi.

Şükri, Atina'yı ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin heyetinde yer alıyor.