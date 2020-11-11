11.11.2020 - 19:04 | | AA
Tüm görüşmelerini iptal etti! Yunan bakan karantinada
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, görüştüğü bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonucu karantinaya girdiği bildirildi
Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Dendias'ın bugün Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile yapması planlanan görüşmesini iptal ettiği belirtildi.
Açıklamada, Dendias'ın, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle teması nedeniyle tedbir olarak karantinaya girdiği kaydedildi.
Şükri, Atina'yı ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin heyetinde yer alıyor.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 11 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs'te son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 95 oldu, son 24 saatte 2 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 344 bin 613'e yükseldi. Bakan Koca kritik rakamları paylaşırken vatandaşlara çağrıda bulundu.