Tüm uyarılara rağmen...Ermenistan sivil vurmaya devam ediyor!

10:10 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın tüm uyarılara rağmen sivil yerleşimleri vurmaya devam ettiğini duyurdu. Bakanlık gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.

09:30 : Ermeni ordusu Beylegan kentini bombaladı. Bombardımanda iki kız kardeş hayatını kaybetti.

09:10 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, uluslararası organizasyonlar tarafından defalarca uyarılan Ermenistan'ın Ballija'ya yerleştirdiği askeri birliklerle sivilleri vurmaya devam ettiğini açıkladı.

09: 00 : Bakanlık işgalden kurtarılan Taliş kasabasının görüntülerini paylaştı.