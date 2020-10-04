04.10.2020 - 10:29 | | milliyet.com.tr
Tüm uyarılara rağmen...Ermenistan sivil vurmaya devam ediyor!
Ermeni güçleri Azerbaycan ve uluslarası organizasyonların tüm uyarılarına rağmen sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Bugünkü Ermeni saldırısında iki kız kardeş hayatını kaybederken, Azerbaycan Ermenistan'a sivil yerleşimleri vurmaktan vazgeçmesi konusundaki uyarılarını yineledi.
10:10 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın tüm uyarılara rağmen sivil yerleşimleri vurmaya devam ettiğini duyurdu. Bakanlık gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.
09:30 : Ermeni ordusu Beylegan kentini bombaladı. Bombardımanda iki kız kardeş hayatını kaybetti.
09:10 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, uluslararası organizasyonlar tarafından defalarca uyarılan Ermenistan'ın Ballija'ya yerleştirdiği askeri birliklerle sivilleri vurmaya devam ettiğini açıkladı.
09: 00 : Bakanlık işgalden kurtarılan Taliş kasabasının görüntülerini paylaştı.
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