02.01.2021 - 01:34 | | AA
Tunus karasularında avlanan 15 Mısırlı balıkçı gözaltına alındı
Tunus Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Sfaks kenti açıklarında yasa dışı avlandıkları gerekçesiyle 15 Mısırlı balıkçının gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sfaks'a bağlı Karkana Adası'nın doğusunda avlanan bir teknenin alıkonulduğu ve 15 Mısırlı balıkçının da gözaltına alındığı belirtildi.
Balıkçıların haklarında yasal işlem yapılmak üzere Sfaks'taki ana deniz üssüne götürüldüğü kaydedildi.
Mısır'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Tunus, 25 Aralık'ta da yasa dışı avlandıkları gerekçesiyle 28 Mısırlı balıkçıyı gözaltına almıştı.
Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.