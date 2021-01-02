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02.01.2021 - 01:34 | | AA

Tunus karasularında avlanan 15 Mısırlı balıkçı gözaltına alındı

Tunus Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Sfaks kenti açıklarında yasa dışı avlandıkları gerekçesiyle 15 Mısırlı balıkçının gözaltına alındığını duyurdu.

Tunus karasularında avlanan 15 Mısırlı balıkçı gözaltına alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sfaks'a bağlı Karkana Adası'nın doğusunda avlanan bir teknenin alıkonulduğu ve 15 Mısırlı balıkçının da gözaltına alındığı belirtildi. 

Balıkçıların haklarında yasal işlem yapılmak üzere Sfaks'taki ana deniz üssüne götürüldüğü kaydedildi. 

Mısır'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. 

Tunus, 25 Aralık'ta da yasa dışı avlandıkları gerekçesiyle 28 Mısırlı balıkçıyı gözaltına almıştı.

 

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