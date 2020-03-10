MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Tunus, koronavirüs nedeniyle İtalya'ya vapur seferlerini durdurdu
ABONE OL
10.03.2020 - 03:37 | | AA

Tunus, koronavirüs nedeniyle İtalya'ya vapur seferlerini durdurdu

Tunus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla İtalya'yla olan tüm vapur seferlerini ve başkent Roma dışındaki kentlerden yapılan uçuşları durdurdu.

Tunus, koronavirüs nedeniyle İtalya'ya vapur seferlerini durdurdu

Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki basına yaptığı açıklamada, İtalya'daki tüm limanlara olan vapur seferleri ile Roma haricindeki kentlerden yapılan uçuşların durdurulduğunu, Roma'dan gerçekleştirilen haftalık 14 uçuş seferinin ise 3'e indirildiğini kaydetti.

Fransa'nın Marsilya Limanı'ndan yapılan haftalık 2 vapur seferinin de 1'e düşürüldüğünü anlatan Mekki, söz konusu kararın 4 Nisan'a kadar geçerli olduğunu, yeni bir gelişme olduğunda bu tarihin değişebileceğini belirtti.

Mekki ayrıca, okullardaki haftalık tatilin erkene alınarak cumartesi yerine perşembe günü başlamasına karar verildiğini kaydetti.

Tunus'ta 3 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede salgına yakalananların sayısı 5'e yükselmişti.

Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Direktörü ve Kovid-19'la Mücadele Komitesi üyesi Şükri Hamude ise dün düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında 2 binden fazla kişinin evlerinde karantina altına alındığını, bunlardan yaklaşık 600'ünün gözlem süresini tamamladığını söylemişti.

Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Faciadan dönüldü! Kadıköy'de korku dolu anlar

Faciadan dönüldü! Kadıköy'de korku dolu anlar

Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

Sıradaki Haber