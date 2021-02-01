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01.02.2021 - 00:00 | | AA

Tunus'ta "Cumhurbaşkanı Said'i karalama girişimlerine" karşı gösteri düzenlendi

Başkent Tunus'un kuzeybatısındaki El-Minihle bölgesinde toplanan bir grup, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'i karalama girişimlerine karşı gösteri yaptı.

Tunus'ta "Cumhurbaşkanı Said'i karalama girişimlerine" karşı gösteri düzenlendi

 

Cumhurbaşkanı Said'in Minihle bölgesindeki evinin önünde bağımsız Gençlik Koordinasyonunun çağrısıyla toplananlar, "yönetim halkındır", "Kays Said, emaneti, halkı ve vatanı seçti" yazılı pankartlar taşıdı.

Gençlik Koordinasyonu Başkanı Tarık el-Maciri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu gösteriyi, parlamentoda bazı gruplar tarafından maruz kaldığı karalama kampanyasına karşı Cumhurbaşkanı Said ile dayanışma için düzenlediklerini söyledi. 

Abdulhamid Ali de gösteride yaptığı konuşmada, "Karışıklık ile değil, Kays Said'in meşruiyetiyle birlikteyiz." dedi. 

Tunus'ta Başbakan Hişam el-Meşişi'nin, 16 Ocak'ta 25 bakandan 11'ini değiştirerek oluşturduğu yeni kabine 27 Ocak'ta meclisten güvenoyu almıştı. 

CUMHURBAŞKANI KABİNE REVİZYONUNU ELEŞTİRMİŞTİ 

Cumhurbaşkanı Said, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "hükümetin yapısında bir değişiklik yapılması durumunda Bakanlar Kurulunda istişare edilmesini zorunlu kılan" Anayasa'nın 92. maddesine kabine revizyonunun uymadığını belirtmişti. 

Kabine revizyonunda kadınlara yer verilmemesinden de rahatsız olduğunu dile getiren Said, yeni kabinedeki bazı bakanların aleyhinde açılmış davalar olduğunu ve bu durumda olan kişilerin yemin ederek göreve başlamasının mümkün olmadığını kaydetmişti. 

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Said ile atadığı Başbakan Meşişi arasındaki ilişkiler uzun süredir gergin seyrediyor.

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