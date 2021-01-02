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02.01.2021 - 04:37 | | AA

Tunus'ta koronavirüs can almaya devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 54 kişi hayatını kaybetti, Gazze'de vaka sayıları arttı.

Tunus'ta koronavirüs can almaya devam ediyor

Tunus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 54 kişinin hayatını kaybettiği, 704 yeni vaka tespit edildiği, 435 kişinin ise hastalıktan iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede toplam ölenlerin sayısının bin 417'ye ulaştığı, vaka sayılarının 140 bin 557'ye yükseldiği, iyileşenlerin ise 105 bin 499 olduğu kaydedildi.

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre, 704 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Gazze Şeridi'nde toplam Kovid-19'a yakalananların sayısı 41 bin 968 kişiye ulaştığı bunlardan iyileşenlerin 31 bin 206'ya yükseldiği belirtildi.

Yeni vefat olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 375 olduğu kaydedildi.

Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.
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