Türk ekiplerin Beyrut Limanı'ndaki arama- kurtarma faaliyetleri sürüyor

Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Çalışmalara, AFAD ekipleri de destek veriyor. Bu kapsamda AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay görevlileri, şiddetli patlamanın olduğu Beyrut Limanı'nda arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.