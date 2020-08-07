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07.08.2020 - 17:58 | | DHA

Türk ekiplerin Beyrut Limanı'ndaki arama- kurtarma faaliyetleri sürüyor

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay, Beyrut Limanı'nda arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Türk ekiplerin Beyrut Limanı'ndaki arama- kurtarma faaliyetleri sürüyor

Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Çalışmalara, AFAD ekipleri de destek veriyor. Bu kapsamda AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay görevlileri, şiddetli patlamanın olduğu Beyrut Limanı'nda arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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