07.08.2020 - 17:58 | | DHA
Türk ekiplerin Beyrut Limanı'ndaki arama- kurtarma faaliyetleri sürüyor
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay, Beyrut Limanı'nda arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.
Çalışmalara, AFAD ekipleri de destek veriyor. Bu kapsamda AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay görevlileri, şiddetli patlamanın olduğu Beyrut Limanı'nda arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Altın rekor kırıyor! Yatırımcılar külçe altına yöneliyor!Altın fiyatları saat başı rekor kırıyor. Türkiye'deki birçok kuyumcu ise bu nedenle tarihi gün yaşıyor. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, geçtiğimiz 5 ay içinde altın fiyatlarındaki 3 ayrı rekorun ardından büyük ölçekli yatırımcıların kiloluk külçe altına yöneldiğini kaydetti. Başman, altının gram fiyatının bu seyirde 500 lirayı görebileceğini kaydetti. Bilecikli kuyumcu esnafı İbrahim Rafet Sünetci, son dönemde her gün rekor tazeleyen altın satışlarının her geçen gün arttığını, altına talep artınca kuyumcuların altını yok satmaya başladığını anlatarak, "Darphane talebe yetişemiyor" dedi.