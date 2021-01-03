Türk firmasının şantiyesine saldırı: 5 ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da, bir Türk firmasına ait şantiyeye, intihar saldırısı gerçekleştirildi. Bomba yüklü araçla yapılan saldırıda, ikisi Türk vatandaşı 5 kişi hayatını kaybetti, üçü Türk vatandaşı 14 kişi de yaralandı. Saldırıyı El-Kaide bağlantılı El-Şebab terör örgütünün üstlendiği ileri sürüldü.



Mogadişu’da, dün sabah saatlerinde, yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk şirketine ait şantiyeye, bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Yerel bir ajans da, saldırının bomba yüklü bir motosikletle yapıldığını belirtirken, sorumluluğu El-Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütünün üstlendiğini öne sürdü.



Saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali’nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali hükümetiyle Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” denildi.



Türk üssüne 15 km



Dışişleri açıklamasından yaklaşık bir saat sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, “Somali’de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ikiye yükseldi. Yaralanan üçü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor” açıklamasında bulundu.



Türk güvenlik kaynakları da, saldırının motosikletli bir saldırgan tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, “SaldırınınTürk askeri üssüne mesafesi yaklaşık 15 kilometre. Üssümüzde ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil” bilgisini verdi.



Mogadişu ve çevresinde bombalı eylemler gerçekleştiren Eş-Şebab, Türkleri hedef alan saldırılar da düzenliyor. Geçen yıl Ocak ayında yine Afgoye’de bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, Somali polisi, saldırının hedefinde Türk inşaat şirketi çalışanlarının olduğunu söylemişti. Saldırıda 2’si ağır 6 Türk vatandaşıyla aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 11 Somalili yaralanmıştı.



Terör örgütü Eş-Şebab, Mogadişu-Afgoye asfalt yol yapım projesini üstlenen firmanın Türk çalışanlarına tehditler yöneltmişti.









Saldırı lanetlendi



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Somali’de bir Türk firmasına yönelik menfur terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Somali halkına yardımdan başka bir saikleri olmayan vatandaşlarımızı hedef alan hain saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyorum.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Somali’de faaliyet gösteren bir firmamıza yönelik hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Somali’de bir Türk firmamıza ait şantiyeye yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımıza ve şantiye çalışanlarına Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Masum sivilleri hedef alan alçakça saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyor, terörün her türlüsünü lanetliyorum.”