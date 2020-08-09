Türk heyeti Beyrut’ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, patlamayla sarsılan ve yaralarını sarmaya çalışan Beyrut’a gitti. Türk heyetini Refik Hariri Havalimanında Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve büyükelçilik mensupları karşıladı. Oktay, 154 kişinin hayatını kaybettiği 6 bin kişinin yaralandığı patlamayla sarsılan Lübnan’da Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüştü; resmi görüşmelerin ardından da patlamanın meydana geldiği limanı ziyaret ederek AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince yardım çalışmaları yürütülen bölgede incelemelerde bulundu. Avn ile görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay, Türkiye’nin Lübnan ile birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğunu göstermek amacıyla ülkeye geldiklerini ve Avn ile bu kapsamda görüştüklerini söyledi.



‘Mersin limanı hizmetinizde’



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk milletinin, Lübnan Cumhurbaşkanı, devleti ve halkına başsağlığı dileklerini iletmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini vurgulayan Oktay, “Başınız sağ olsun, geçmiş olsun” dedi.



Lübnan’a ilk andan itibaren Türkiye’nin geniş bir arama kurtarma ekibi gönderdiğini vurgulayan Oktay, bu ekibin Beyrut Limanı’nda halen çalışmalarına devam ettiğini hatırlattı. Fuat Oktay, “Ciddi şekilde zarar gören Beyrut Limanı ve çevresinde hasar gören binaların tekrar inşası konusunda Türkiye’nin sonuna kadar hazır olduğunu ifade ettik. Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanı’mızın Lübnan’ın hizmetinde olacağını, büyük ölçekli ticari faaliyetlerde, hem gümrükleme hem de depolama faaliyetlerinde Lübnan’ın hizmetinde olacağını, malzemelerin sonrasında oradan buraya daha küçük gemilerle ve ulaşım araçlarıyla taşınabileceğini ifade ettik. Türkiye’nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan’ın hizmetindedir. Hangi hastanın tedavisini Türkiye’de yaptırmak isterlerse hava ambulanslarımızla Türkiye’ye alabileceğimizi ve tedavisini Türkiye’deki hastanelerimizde yapabileceğimizi hem Sayın Cumhurbaşkanına hem de sizler aracılığıyla Lübnan halkına duyurmak isterim” dedi.

Türk ailelerle buluştular

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut’ta patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının aileleri ile bir araya geldi. Oktay, “Beyrut’ta meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımızın aileleri ile bir araya gelip, kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Şartlar ne olursa olsun devletimiz vatandaşlarımızın daima yanındadır” dedi.







