Türk iş insanı ve sporculara seyahat izni

Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği, uygulanan seyahat kısıtlamalarının küçük ve orta işletmeler dahil ticari yaşamı ve spor faaliyetlerini ciddi biçimde etkilediğini bildirerek, seyahat yasakları konusunda yeni bir düzenleme önerisinde bulundu. Hollanda hükümeti, bu öneriyi olumlu karşılayarak, cuma günkü bakanlar kurulu toplantısında seyahat yasağı uygulanan AB dışındaki diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletti.



Vize başvurusu başlıyor

Hükümet, seyahat kısıtlamaları nedeniyle, bir çok ticari ilişkiyi sürdürmekten, uluslararası futbol maçlarındaki deneyim eksikliğine kadar bir çok faaliyetin etkilendiğini vurgulayarak, iş insanı ve profesyonel sporcular uygulanan koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesine karar verdi. Türkiye’deki profesyonel sporcular 14 Eylül Pazartesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de dahil olduğu iş çevreleri de 21 Eylül’den itibaren Hollanda temsilciliklerine Schengen vizesi başvurusunda bulunabilecekler. BBC Türkçe’nin haberine göre, Hollanda kültürel ve yaratıcı sektörler, gazeteciler ve araştırmacılar için de kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini benimsedi. Hükümet, bu alanlarda da seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için bir düzenleme hazırlayacak. Hollanda’ya gelenlerin, bir süreliğine ev izolasyonuna tabi tutulacağı belirtiliyor.



VİRÜSÜN OLMADIĞI TEK YER



Antarktika’nın Scott Üssü’nde kış lideri olan Rory O’Connor, Antarktika’daki McMurdo üssünün yakınında buzda görülüyor. Antarktika, Kovid-19’un olmadığı tek kıta olmaya devam ediyor. Antarktika’ya gelen yeni bilim insanlarının yanlarında virüsü getirmediklerinden emin olunması için küresel bir çaba gösteriliyor. Öte yandan, salgın süresince kıtada yaklaşık bin bilim insanı ve buzulda kışı geçiren diğerleri aylar sonra ilk kez güneşi gördü.

Palyaçolar iş başında



Bolivya’nın El Alto kentinde palyaçolar Perlita ve Tapetito, koronavirüs nedeniyle çalışamadıkları için para kazanmak amacıyla dezenfektan hizmeti vermeye başladı. Önceki gün koruyucu kıyafet giyen palyaçolar, sınırlı gelire sahip kişilerin evlerini ücretsiz olarak dezenfekte etti.



Fransa’da karantina sinyali



Fransa’da yeni tip koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, hastaların izolasyon süresi 14 günden 7 güne indirilecek. Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının hızla yayılmaya devam ettiğinin belirtirken, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yükseldiğine dikkati çekti. Castex, Fransızları sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve tedbirlere sıkı şekilde uymaya davet etti. Castex, salgın açısından kırmızı kategoride yer alan bölgelerin sayısının 42’ye çıktığını belirtti. Castex, bu bölgelerde valilerin yeni tedbirler alabileceğini söyledi. Kovid-19 testlerinin sayısının artırılacağını ifade eden Castex, sokağa çıkma kısıtlaması olmadan bu virüsle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini kaydetti. Fransa’da önceki gün bir günde 9843 Kovid-19 vakası tespit edilmişti. Bu rakamla salgının başlangıcından bu yana ülkede en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti. Hükümet, virüs nedeniyle okulların kapanmak zorunda kalması durumunda 16 yaşından küçük çocuğu olan her hanede bir ebeveynin maaşının yüzde 84’ünü ödeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu hafta yeni tedbirleri açıklayacağı belirtilirken uzmanlar kısmi yeni karantina uygulamalarının başlatılabileceğini dile getirdi. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 813’e, toplam vaka sayısı ise 353 bin 944’e yükseldi.



‘Tarihi yoksullaşmayı tetikledi’



Koronavirüs pandemisinin dünya çapında tarihi bir yoksullaşmaya neden olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler’in (BM) raporuna göre pandemi, 1929 Ekonomik Bunalımı’ndan bu yana barış zamanında dünyada yaşanan en büyük ekonomik durgunluğu tetikledi. Bu kırılmanın sonucu olarak dünya çapında 176 milyon insanın yoksullaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı. Mevcut durumdan daha da karanlık bir tabloya işaret eden BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Olivier De Schutter, “krizin yoksulluk üzerindeki en kötü etkilerinin ise henüz tecrübe edilmediğini” belirtti. Raporda yoksulluk sınırı günlük 3.2 dolardan hesaplandı.



Yardımlar ulaşmadı



Korona krizi sürecince 113 ülke toplam 589 milyar dolarlık sosyal yardım paketlerini devreye sokmuş olsa da bu yardımlardan çok sayıda insanın faydalanamadığı belirtiliyor. Evlerinde interneti bulunmayan veya okuma-yazması dahi olmayan insanların yardım paketlerinden faydalanabilmek için internet üzerinden yapılması beklenen başvuruları gerçekleştirememesi nedeniyle, bu yardımlardan mahrum kaldığı kaydedildi. Ayrıca mevcut önlemlerin kısa vadeli ve yetersiz olduğuna dikkat çeken De Schutter, bu nedenle de çok sayıda kişinin yardımlara ulaşamadığını belirtti.



OXFORD-ASTRAZENECA AŞI DENEYİNİ YENİDEN BAŞLATTI



AstraZeneca şirketi, Oxford Üniversitesi’yle geliştirdiği aşının denemelerinin tekrar başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu’nun onayıyla (MHRA) daha önce askıya alınan çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Şirket yetkililerinin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Standart inceleme süreci, güvenlik verilerinin bağımsız komiteler ve uluslararası düzenleyiciler tarafından incelenmesine olanak sağlamak için durdurulmuştu. MHRA’nın onayıyla beraber denemeler yeniden başlatıldı.” AstraZeneca, mevcut tüm verilerin güncelleneceğini açıkladı. Bir deneğin rahatsızlanması sonrası aşı çalışmaları durdurulmuş, denekte ‘açıklanamayan bir hastalığın’ ortaya çıktığı belirtilmişti.