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28.11.2020 - 01:33 | | DHA

Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu

Yunan İstihbarat Teşkilatı eski üyesi Savvas Kalenderidis, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın yenilgisine dikkat çekerek, "Karabağ'da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle giderse biz de Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız." dedi.

Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu

Yunanistan İstihbarat Teşkilatının eski üyesi Savvas Kalenderidis, katıldığı bir televizyon programında Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ'da uğradığı yenilgiye dikkat çekerek, "Karabağ'da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle giderse biz de Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız dedi.

Türk SİHA'larının her hedefi vurduğunu ifade eden Kalenderidis, "Yunan hükümeti neden hiçbir şey yapmıyor. Daha neyi bekliyoruz. Yavaş yavaş Mavi Vatan bölgesinin Türkleşmesine doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk SİHA ve İHAlar eski Yunan ajanını korkuttu

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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