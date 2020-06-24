Türk siyasiye DAEŞ’li suçlaması

Köge İl Meclisi’nde bulunan Liberal Parti grubunun 2018’de çektirdiği toplu bir fotoğrafta, her üyeden, gelişigüzel bir parmak işareti yapması istendi. Ünsal da, bu nedenle fotoğraf çekimi sırasında poz verirken işaret parmağını uzattı, ancak bu hareket nedeniyle Knudsen tarafından “DAEŞ’li olmakla” itham edildi. Knudsen sosyal medya hesabından “Liberal Partili üyeler, sert İslamcılar ve terör örgütüyle haşır neşir olan bir liberal üyenin İl Meclisi’nde oturmasına ne diyor?” sorusunu yöneltirken, benzer açıklamaları yerel basına da yaptı.

1997’den bu yana siyaset yaptığını belirten Ünsal ise, böyle çirkin bir suçlamayla hiç karşılaşmadığını ve bunun için Knudsen hakkında “ırkçılıktan ötürü” dava açtığını kaydetti, kendisinin terörün her türlüsüne karşı olduğunu vurguladı. Partisinin kendisine desteğinin tam olduğunu da söyleyen Ünsal, 2021’de yapılacak yerel ve bölgesel seçimlerde yeniden aday gösterildiğini bildirdi.