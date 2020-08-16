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16.08.2020 - 07:00 | | KAŞ DHA

Türk ve Yunan gemileri nöbette

Türk ve Yunan fırkateynleri Meis ve Kaş önlerinde bekleyişlerini sürdürüyor. Meis Adası önünde bir Yunan fırkateyni nöbet tutarken, bölgede Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait bir romörkör ve iki fırkateyn bulunuyor.

Türk ve Yunan gemileri nöbette

İki fırkateyn bazı günler birlikte, bazı günler dönüşümlü olarak Demre’den çıkarak, Kaş çevresinde seyir görevi yapıyor ve bazen Meis Adası’na yakın noktadan geçiş yapıyorlar. Kaş’taki Limanağzı bölgesinde demir atarak bekleyen üç gemi bazen Demre’de buluşuyor.Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı üç atak helikopteri de Kaş üstünden zaman zaman alçak uçuşlar yapıyor.

Helikopterlerden biri bazen Meis Adası’nın tam karşısındaki Kaş Orman İşletme Müdürlüğü önündeki piste iniş yaparak, diğer iki helikopterin uçuşunu izliyor.

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