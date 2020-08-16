MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Türkçe öğreniyor
ABONE OL
16.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Türkçe öğreniyor

DNA testi sonucu yüzde 11 oranında Türk olduğu ortaya çıkan ünlü şarkıcı Halsey Türkçe öğrenmeye başladığını açıkladı

Türkçe öğreniyor

Dünyaca ünlü Macaristan asıllı ABD’li şarkıcı Halsey, yaptırdığı DNA testi sonucu yüzde 11 oranında Türk olduğunu öğrendikten sonra Türkçe öğrenmeye başladığını duyurdu. 25 yaşındaki şarkıcı, Twitter’da telefonunun Türkçe klavyesinin fotoğrafını paylaşarak, Türkçe olarak “Türkçe öğreniyorum!” yazdı. Halsey, Instagram hesabında da baklava fotoğrafıyla birlikte “Yavaş yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum” diye paylaşım yaptı.

Baklava sevgisi

Şarkıcı tükürük örneğiyle yapılan ve kişinin atalarının nereden geldiğine yönelik harita çıkaran DNA testinin ardından geçtiğimiz ay şu açıklamayı yapmıştı: “Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu öğrendim. Sadece yüzde 11’lik bir oran ama bu benim baklavayı sevmeme yetiyor.”

Türkiye’ye davet edildi

Halsey’in sosyal medyada Türk olduğuyla ilgili paylaşımlar yapmasının ardından, Türk hayranları da şarkıcıya Türkiye’ye gelmesi için davette bulunmaya başladı.

Zonguldak'ta trafik kazasıZonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gez... Çek... Yaz...

Gez... Çek... Yaz...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

Onlar aslında üçüz

Onlar aslında üçüz

Sıradaki Haber