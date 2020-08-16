Türkçe öğreniyor

Dünyaca ünlü Macaristan asıllı ABD’li şarkıcı Halsey, yaptırdığı DNA testi sonucu yüzde 11 oranında Türk olduğunu öğrendikten sonra Türkçe öğrenmeye başladığını duyurdu. 25 yaşındaki şarkıcı, Twitter’da telefonunun Türkçe klavyesinin fotoğrafını paylaşarak, Türkçe olarak “Türkçe öğreniyorum!” yazdı. Halsey, Instagram hesabında da baklava fotoğrafıyla birlikte “Yavaş yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum” diye paylaşım yaptı.

Baklava sevgisi

Şarkıcı tükürük örneğiyle yapılan ve kişinin atalarının nereden geldiğine yönelik harita çıkaran DNA testinin ardından geçtiğimiz ay şu açıklamayı yapmıştı: “Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu öğrendim. Sadece yüzde 11’lik bir oran ama bu benim baklavayı sevmeme yetiyor.”

Türkiye’ye davet edildi

Halsey’in sosyal medyada Türk olduğuyla ilgili paylaşımlar yapmasının ardından, Türk hayranları da şarkıcıya Türkiye’ye gelmesi için davette bulunmaya başladı.