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30.01.2020 - 21:27 | | AA

Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Burkina Faso'nun kuzeyinde pazar yerine düzenlenen terör eylemi nedeniyle yaşamını yitirenler için ülkeye başsağlığı diledi.

Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum vilayetine bağlı Silgadji köyüne yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, kardeş Burkina Faso halkına, hükümetine ve hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziyede bulunuldu.

Kimliği belirsiz kişilerce Silgadji köyündeki pazar yerine hafta sonu düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 50 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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