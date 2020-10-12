12.10.2020 - 18:11 | | DHA
Türkiye ile Japonya arasında anlaşma imzalanacak
Dışişleri Bakanlığı, yarın Ankara'da Japonya ile Teknik İşbirliği Anlaşması'nın imzalanacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kadim dostluk bağlarına sahip olduğumuz Japonyayla ilişkilerimiz 2013 yılında kurulan stratejik ortaklık temelinde hızla gelişmektedir. Japonya hâlihazırda ülkemizin Doğu Asyadaki en büyük ticaret ortaklarından birisidir. Ekonomik ilişkilerimizin önemli bir boyutunu ikili teknik işbirliği oluşturmakta olup, 1959 yılından bu yana ülkemizde faaliyet gösteren Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) bu alandaki çalışmalara önemli katkılarda bulunmaktadır. Sözkonusu anlaşmanın JICAnın ülkemizdeki teknik işbirliği faaliyet ve projelerine ivme kazandırması beklenmektedir" denildi.
Sevindiren haber geldi! Yerli otoda kullanılacakEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'deki pilot tesisle lityum üretiminin Türkiye'de ilk defa yapılacağını belirterek "Bu sene yapımına başladığımız tesisle ilk defa Türkiye'de lityum üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Lityum, pil ve batarya teknolojisinde kullanılıyor. Türkiye'nin yaklaşık 1200 ton lityum ithalatı söz konusu. Burada lityumun pilot ölçekte yıllık 10 ton üretim kapasitesi var. İki üç yıl içinde üretim Kırka tesisi için yaklaşık 500 tona çıkacak." dedi.