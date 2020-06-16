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16.06.2020 - 17:20 | | AA

Türkiye Mali'deki terör saldırısını kınadı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Mali'de bir askeri birliğe düzenlenen ve çok sayıda askerin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını kınadı.

Türkiye Mali'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mali’nin Segou bölgesindeki Bouki-were köyünde bir askeri birliğe yönelik 14 Haziran'da gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mali'nin başkenti Bamako'nun kuzeyinde askeri bir konvoya 14 Haziran'da düzenlenen saldırının ardından kayboldan 44 askerden 24'ü ölü bulunmuştu.

Mali Silahlı Kuvvetlerince (FAMA) yapılan açıklamada, Moritanya sınırına yakın Segou bölgesinde askeri konvoya kurulan pusu sonrası düzenlenen operasyonda, 24 askerin cesedine ulaşıldığı, 8 askerin kurtarıldığı belirtilmişti.

Son dakika: Bakan Albayrak paylaştı!Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz."
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