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10.02.2020 - 23:19 | | AA

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde dün meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

30 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü Boko Haram, Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesinde yük kamyonlarının geçiş için beklediği sırada saldırı düzenlemişti.

Saldırıda 30 kişi yaşamını yitirmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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