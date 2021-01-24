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24.01.2021 - 07:00 |

Türkiye sınırında 9 ay askerlik!

Yunanistan, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliği öne sürerek ülkede 9 ay olan zorunlu askerlik hizmetinin 12 aya çıkarılacağını duyururken, askerliğini Türkiye sınırında ve bazı Ege adalarında yapmak isteyen Yunan askerleri için bu süre 9 ay olacak.

Türkiye sınırında 9 ay askerlik!

Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Kara Kuvvetleri’nde 9 ay olan askerlik görevinin 12 aya uzatılacağını belirtirken,  kararı Mayıs’tan itibaren geçerli olacağını aktardı. Bununla birlikte yeni kanuna göre, askerliğini Türkiye sınırında ve bazı Ege adalarında yapmak isteyen Yunan askerleri için bu süre 9 ay olacak. Yunanistan’da donanma ve hava kuvvetlerinde halen 12 ay zorunlu askerlik uygulanıyor.

Atina, Ege ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikler sonrası bölge ülkeleriyle savunma alanında iş birliği imzalamış, Fransa’dan savaş uçağı satın almıştı. Başbakan Kiryakos Miçotakis, 13 Eylül 2020’de Selanik Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, orduya 2025’e kadar 15 bin personel takviyesi yapılacağını duyurmuştu.

 

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