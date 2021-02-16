Türkiye sınırında yakalanan terörist, Yeni Zelanda ve Avustralya'yı birbirine düşürdü

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olmakla suçlanan kadının iadesine ilişkin Avustralya'ya "sorumluluklarını yerine getirmeme" suçlamasında bulundu.

BBC'nin haberine göre, Ardern, iki çocuğuyla Suriye'den Türkiye'ye girerken yakalandıktan sonra Yeni Zelanda'ya sınır dışı edilmekle karşı karşıya olan DEAŞ mensubu kadının, çocukluğundan beri Yeni Zelanda'da yaşamadığını belirtti.

Avustralya'yı üstüne düşeni yapmaya davet eden Ardern, "Açıkçası Yeni Zelanda, Avustralya'nın sorunlarını ihraç etmesinden bıktı." dedi.

Ardern, çifte vatandaşlığı bulunan kadının Avustralya'ya gönderilmesi gerektiğini vurgularken, "Yeni Zelanda'yı altı yaşında terk ettiler, o zamandan beri Avustralya'da ikamet ettiler, Avustralya vatandaşı oldular, Avustralya'dan Suriye'ye gittiler ve Avustralya pasaportu ile seyahat ettiler." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki DEAŞ mensubu kadının Canberra yönetimi tarafından geçen yıl iptal edilene kadar hem Avustralya hem de Yeni Zelanda vatandaşlığı bulunuyordu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise Ardern'in açıklamasına dair, görevinin "Avustralya'nın çıkarlarını" korumak olduğu yanıtını verdi.

Morrison, yasa uyarınca, terör eylemlerinde bulunmakla suçlanan kadının vatandaşlığının otomatik olarak iptal edildiğine dikkati çekti.