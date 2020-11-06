‘Türkiye söylemi değişebilir’

ABD’de başkanlık seçiminin sonuçları netleşmekten uzak gibi görünmekle birlikte, bundan sonra Washington-Ankara ilişkilerinin nasıl ilerleyebileceğine ilişkin tartışmalar da sürüyor. Milliyet, dış politika uzmanlarına, seçim sonucuna göre ABD-Türkiye ilişkilerinin nasıl etkilenebileceğini sordu. Uzmanlar, Demokrat başkan adayı Joe Biden’ın seçilmesi halinde karamsar olmamak gerektiğini, Türkiye’ye karşı söylemlerini değiştirebileceğine dikkat çekerken, Başkan Donald Trump’ın ikinci kez kazanması halinde “gerçek yüzünün ortaya çıkabileceği”ni belirtiyor. Uzmanların Milliyet’e değerlendirmeleri şöyle:

‘Geçici sorunlar var’

- ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı: Yaşanan tablo, ABD’nin çok kötü bir durumda olduğunu anlatıyor. ABD’deki seçimler ve demokratik geleneğin büyük yara alabileceğini de gösteriyor. ABD tarihinde bu boyutta tartışmalara ilk kez tanık olunuyor. Başkan Trump’ın kazanamaması halinde nasıl bir metod uygulayacağını bilemiyoruz. Mahkemeye gidilmesi durumunda da tartışmalar uzun zamana yayılır.

Bütün ABD Başkanları ABD’nin çıkarlarını savunmakla yükümlü olduğundan, onların genel bir Türkiye değerlendirmesi vardır ve Türkiye’yi devre dışı bırakacak politikaları yok. İki ülke arasında yapısal değil, geçici sorunlar var. Bu sorunlar üzerine müzakere edilir. Biden da yeni biri değil. Türkiye’yi 47 yıldır yakından tanıyor. Başkan Yardımcılığı döneminden bu yana da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışma yürütüyor. Bu yönüyle bakıldığında, iki ülke arasında karamsar bir tablo çizilmesinden yana değilim. Biden, Türkiye ile ilişkilerini küresel anlamda yapısal bir yenilenmeye götürür. Trump’tan farklı olarak, kişisel değil de kurumsal bazda işleyiş oluşturmayı planlıyor. Yani Erdoğan-Trump ilişkisi yerine, yeni dönem Türkiye-ABD ilişkisi ekseninde yürür.

‘Trump imaj değiştirebilir’

- Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni: Bu seçimde ABD’nin gerçek yüzü ilk kez ortaya çıktı. Demokrasi havarisi, başka ülkelere insan hakları konusunda baskı yapan ABD, modası geçmiş bir seçim sistemi uyguluyor. Bu seçim sisteminin birtakım zorlukları var. Hep eleştirdikleri gelişmekte olan ülkelerden çok büyük bir farkları yok. Kim seçilirse, yanında çalışacak memurları da değişecek. Yeni göreve gelecek ekibe, CIA ve devlet kurumları ilk hafta brifing verip, uluslararası sistemi anlatacak. Bu durum da, seçim dönemindeki söylemler ve iktidarı devraldıktan sonraki uygulamaların farklı olmasını sağlar. Türkiye’nin önemi anlatıldıktan sonra Biden tarafı da, söylemlerini değiştirecektir. Türkiye, Rusya ve Çin’in ilerleyişinin durdurulmasında önemlidir. Öte yandan, Trump göreve gelirse, bu son dönemi olacağından, gerçek yüzü ortaya çıkacak ve seçim numaraları yapmaya kalkmayacaktır. Türkiye’ye dost gözüken imajını değiştirebilir.

‘En hazır başkan Biden’

- Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı Doç. Dr. Burak Küntay: Joe Biden ile de her şey çok iyi olabilir. Belirleyici faktör ülkelerin, iç ve dış politikalarında menfaat çatışmalarını nasıl gözeteceği. Türkiye’nin ABD ile yaşadığı sıkıntıların pek çoğunda başkanın sıkıntısı yok. En büyük sıkıntı Kongre ile yaşanıyor. ABD içindeki bazı gruplar, Kongre’nin Türkiye’ye baskı yapmasını istiyor. Mesela Azerbaycan- Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda Türkiye, pozisyonunda yüzde 100 haklı olmasına rağmen, ABD’deki Ermeni lobileri ve Senato’da, Temsilciler Meclisi’nde destekledikleri kişiler üzerinde baskı kuruyorlar. Bu açıdan bakıldığında Kongre’nin yapısı önem arz ediyor. Biden, 1973’ten bu yana Dış İlişkiler Komitesi’nde ve Türkiye ile ilişkileri oturtmak açısından da en hazır ve en yakından tanıyan başkanlardan birisi. Biden’ın Türkiye aleyhinde söylediği sözler geçmişte daha da fazlaydı. Bugünden geleceğe dair öngörüde bulunmak, afaki konuşmak olur.