MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı
ABONE OL
14.07.2020 - 00:42 | | AA

Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Afganistan'ın Samangan vilayetinde dün istihbarat binasını hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Saldırıda ölenler için başsağlığının iletildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan'da son dönemde artan şiddet eylemlerine bir an önce son verilmesi, özellikle barış için ciddi bir fırsatın yakalandığı bu dönemde hala şiddete başvurarak amaçlarına ulaşabileceklerine inananlara, bu eylemlerden vazgeçmeleri ve Afgan halkının beklentileri doğrultusunda barış için hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz."

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Samangan vilayetindeki istihbarat binasına bomba yüklü araçla dün düzenlenen saldırıda 13 istihbarat çalışanı hayatını kaybetmiş, çoğu sivil 65 kişi yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'a özel konserCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yılına özel konser düzenlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 Temmuz mesajları ve sözleri 2020 - En güzel, anlamlı, resimli, kısa uzun 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz mesajları ve sözleri 2020 - En güzel, anlamlı, resimli, kısa uzun 15 Temmuz mesajı

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son dakika... Marmara Denizi'nde deprem

Son dakika... Marmara Denizi'nde deprem

Sıradaki Haber