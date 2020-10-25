MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Türkiye'den Fransa açıklaması: Tek yanlı ve ben merkezci
ABONE OL
25.10.2020 - 21:54 | | DHA

Türkiye'den Fransa açıklaması: Tek yanlı ve ben merkezci

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Ankara Büyükelçisi'ni Paris'e çağırması hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Fransa, ikili ilişkilerimize tek yanlı ve ben merkezci yaklaşımını sürdürmekte" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Fransa açıklaması: Tek yanlı ve ben merkezci

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Ankara Büyükelçisi'nin istişareler için Paris'e çağrılması kararını açıklarken, Fransa'nın kendi başlattığı ve tırmandırdığı bir gerilim sürecini izah etmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Açıklamada dile getirilen hususlar, ne yazık ki, Fransa'nın olaylara ve ikili ilişkilerimize tek yanlı ve ben merkezci yaklaşımının sürdüğünü göstermektedir" denildi.

Açıklamada, Fransa'da Müslümanlara yönelik yer alan hakaret içerikli karikatürlere de dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı ve Fransız medyasınca uzun süredir Sayın Cumhurbaşkanımız ve ülkemizin hedef gösterilmesine ses çıkarılmamaktadır. Müslümanları rencide eden karikatürlerin 'ifade özgürlüğü' kisvesiyle devlet binalarına yansıtılmasına da keza tepki gösterilmemektedir. Gerçekler dile getirildiğinde Batı'nın her zamanki çifte standardıyla 'ifade özgürlüğü' yok sayılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

'TÜRKİYE, PATTY CİNAYETİNDEN ÜZÜNTÜ DUYMUŞTUR'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamanın devamında ise terörün her türlüsüne karşı olduğu ifade edilirken, "Türkiye, her tür terör ve şiddetle yıllardır mücadele eden bir ülke olarak, bu olayların tüm mağdurları gibi Samuel Patty cinayetinden de üzüntü duymuştur. Fransa'da devletimizin en üst düzeydeki temsilcisi Paris Büyükelçimizce de bu üzüntümüz ifade edilmiştir. Türkiye'nin terör bağlamındaki hassasiyeti dil, din, ırk ve düşünce ayrımı içermemektedir. Hal böyleyken, yıllarca terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenlerimizle ilgili bir kez olsun açıklama yapma ihtiyacı duymayan Fransa'nın bugün bu tür bir hassasiyet içine girmesi de ayrıca manidardır" ifadeleri kaydedildi.

Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştüGaziantep'te Coşkun K. (20), beşinci kattaki evinin balkonundan yarı çıplak halde park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

25 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı... İşte düşen numaralar...

25 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı... İşte düşen numaralar...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Bugünkü korona tablosu belli oldu... 25 Ekim koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı!

Bugünkü korona tablosu belli oldu... 25 Ekim koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı!

Sıradaki Haber