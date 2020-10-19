Türkiye’den gelen yolcuda 10 kilo afyon

Havalimanı polisi, Türkiye’den gelen uçaktan inen yolcunun valizinde, eşyaları arasında gizlenmiş heroin yapımında kullanılan büyük miktarda ham afyon bulunduğunu açıkladı. Mahkemeye çıkarılan şahsın, suçlamayı kabul etmeyerek ifade vermek istemesi üzerine, savcı duruşmanın kapalı kapılar ardında yapılmasını talep etti. Kapalı gerçekleşen duruşmada başka iş birlikçileri olduğu tahmin edilen şahıs, ilk etapta 10 Kasım’a kadar tutuklandı.