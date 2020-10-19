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19.10.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Türkiye’den gelen yolcuda 10 kilo afyon

Türkiye’den Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Kastrup Havalimanı’na gelen 60 yaşında bir yolcunun valizinde 10 kilo “ham afyon” ile yakalandığı bildirildi.

Türkiye’den gelen yolcuda 10 kilo afyon
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Havalimanı polisi, Türkiye’den gelen uçaktan inen yolcunun valizinde, eşyaları arasında gizlenmiş heroin yapımında kullanılan büyük miktarda ham afyon bulunduğunu açıkladı. Mahkemeye çıkarılan şahsın, suçlamayı kabul etmeyerek ifade vermek istemesi üzerine, savcı duruşmanın kapalı kapılar ardında yapılmasını talep etti. Kapalı gerçekleşen duruşmada başka iş birlikçileri olduğu tahmin edilen şahıs, ilk etapta 10 Kasım’a kadar tutuklandı.

Kırıkkale’de trafik kazasıKırıkkale’de hızını alamayan bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için zamanla yarıştı.
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