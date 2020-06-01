MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Türkiye'den Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik saldırıya kınama
ABONE OL
01.06.2020 - 19:45 | | AA

Türkiye'den Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik saldırıya kınama

Gelen son dakika haberlerine göre; Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Türkiye'den Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik saldırıya kınama

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde, Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen alçak saldırıyı kınıyoruz." denildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarınca söz konusu saldırıya ilişkin yapılan açıklamaların paylaşıldığı belirten açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"İbadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması sorumluluğu çerçevesinde Rum Yönetimi bir an önce gereken önlemleri almalı, failleri yakalamalıdır. İslam karşıtlığı kaynaklı söylem ve eylemlerin Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamayacağı aşikardır. Bu tür saldırıların sadece Müslümanları hedef almadığı, bütün insanlık için ortak tehdit olduğu unutulmamalıdır."

KKTC Din İşleri Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Limasol'da bulunan ve Din İşleri Başkanlığına bağlı Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne dün gece 3 molotof kokteyli atılmış ve cami duvarına spreyle göçmen ve İslam karşıtı ifadeler yazılmıştı.

Çorlu'da sağanak yağışTekirdağ’ın Çorlu İlçesinde bir anda bastıran yağış nedeniyle birçok araç suya gömüldü. Suya gömülen araçların kurtarılması için iş makinesi devreye girdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Öldürme Arzusu filmi konusu ve başrol oyuncuları kimler? Öldürme Arzusu filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?

Öldürme Arzusu filmi konusu ve başrol oyuncuları kimler? Öldürme Arzusu filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?

Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

Belçika Prensi Joachim özür diledi

Belçika Prensi Joachim özür diledi

18 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün ne zaman saat kaçta hangi gün? 18 yaş altı Gençler sokağa ne zaman saat kaçta dışarı çıkacak?

18 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün ne zaman saat kaçta hangi gün? 18 yaş altı Gençler sokağa ne zaman saat kaçta dışarı çıkacak?

Sıradaki Haber