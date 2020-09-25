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25.09.2020 - 17:14 |

Türkiye'den Pelosi'nin sözlerine bir tepki daha!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ABD Başkanı Donald Trump'a "Türkiye'de değilsin" eleştirisine bir tepki de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, "Türkiye’de en son ne zaman barışçıl olmayan bir iktidar değişimi yaşandı? "Türk demokrasisine yapılan bu saldırıları kimin desteklediğini hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Pelosi'nin sözlerine bir tepki daha!

Pelosi'ye Twitter'dan yanıt veren İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun şu mesajları paylaştı:

"Sözcü Pelosi’ye soruyorum: Askeri darbeler hariç, Türkiye’de en son ne zaman barışçıl olmayan bir iktidar değişimi yaşandı? Ve Türk demokrasisine yapılan bu saldırıları kimin desteklediğini hatırlıyoruz.

İç siyasette puan toplamak için Türkiye’ye saldırmak, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırıdır. Amerikan siyasetinde ortaya çıkan; Türkiye’yi iç siyasi tartışmalara malzeme etmeye yönelik bu endişe verici çabaları, Cumhurbaşkanımızın Başkan Trump’la iyi ilişkilerine bir saldırı olarak görüyoruz.

ABD'li siyasetçilere ve özellikle yöneticilere çağrımız, Türkiye gibi önemli bir NATO müttefikine saldırmayı bırakıp, bizimle anlamlı bir diyalog içine girmeleridir. Bu, hem ABD'nin kendi çıkarına hem de ikili ilişkilerin geleceğinin yararınadır.

Son derece karmaşık bölgesel ve stratejik meseleler, üstüne iyi düşünülmüş görüşmeler ve ciddi diyaloğa ihtiyaç duyar, gerçeklikle bağı kesilmiş yorumlara değil. Sözcü Pelosi ve diğerlerini ülkelerimiz arasındaki sağlıklı ilişkilerin hatrına bu yoldan ayrılmaya davet ediyoruz."

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ÇAVUŞOĞLU DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Pelosi, 3 Kasım'da düzenlenecek seçimlerin ardından yarışı kaybetmesi halinde barışçıl bir devir teslimi kabul etme taahhüdünde bulunmayı reddeden Başkan Donald Trump'a, "Trump kaybederse barışçıl bir devir teslimini taahhüt etmeyi reddediyor. Sürpriz değil. Çünkü bilimi ve yönetimi küçümsüyor. Ancak Amerikan halkına güveniyorum ve Başkan Trump bundan kaçamayacak." demişti.

Pelosi'nin Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceğini ifade eden Çavuşoğlu, "İbretlik cehaletiyle Pelosi’nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir" açıklamasında bulunmuştu.

 

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