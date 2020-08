‘Türkiye’nin Arap dünyasındaki lider rolü teyit edilmiş oldu’

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, “Bu anlaşmanın asıl hedefi İran değil, Arap-İslam dünyasında her geçen gün daha da güçlenen Türkiye’dir” dedi. Erol, söz konusu normalleşme anlaşmasında her ne kadar “İran tehdidi” ve buna yönelik işbirliği vurgusu ön plana çıkartılsa da, pratikte her iki ülkenin İran’dan daha ziyade Türkiye’yi çevreleme, etkisizleştirme, istikrarsızlaştırma ve yıkmaya yönelik bir hedef güttüklerine dikkat çeken Erol, “Özellikle BAE, hemen her cephede-coğrafyada Türkiye’ye karşı bir savaş yürütmektedir ve bunu da ifşa etmekten çekinmemektedir. Dolayısıyla bu anlaşmanın asıl hedefi İran değil, Arap-İslam dünyasında her geçen gün daha da güçlenen Türkiye’dir. Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi’ni çekmesi BAE ile bir kriz olur. Sözde normalleşme anlaşması sonrası Türkiye’nin asıl hedef olduğu ve Arap dünyasındaki lider rolü teyit edilmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Kriz derinleşir

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer ise, “BAE’de bir aile yönetimi var ve bu aile yönetimi ülkeyi idare ediyor. ABD ve İsrail’in önemli bir kararı var. Bu sebeple İsrail, Batı Şeria’nın yüzde 30’unu ilhak etme planını temmuz ayında erteledi. Bunu da BAE’ye dayandırdığını söylüyor. Bu mesajın içeriğini okuyacak olursak, BAE üzerinden diğer Arap ülkelerine Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımaları için ve sözde ‘Yüzyılın Projesine’ desteğe davet ediyorlar. Mısır ve Suudi Arabistan yönetimlerinin İsrail tarafından ele geçirilmiş olması, Ortadoğu’nun gelecekteki talihi bakımından son derece olumsuz bir durum. Türkiye’nin büyükelçiyi BAE’den çekmesi iki ülke arasında uzun zamandır var olan krizi daha da derinleştirir” dedi.