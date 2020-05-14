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14.05.2020 - 10:32 |

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi ABD basınında: Daha da güçlenecekler!

Amerikan Forbes dergisinde, Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu'yu inceleyen bir yazı ele alındı. Yazıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem Libya'da hem de Suriye'de faaliyetlerinin olduğu anlatılırken, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu ile Türk donanmasının, diğer operasyonlarda daha da güçleneceği aktarıldı.

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi ABD basınında: Daha da güçlenecekler!

Amerikan medyasının köklü dergilerinden Forbes, Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu ile ilgili bir yazı yayınladı. Söz konusu yazıda Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusu olduğu ve uçak gemisi ile yeni kabiliyetler kazanacağı belirtildi. Yazıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem Suriye hem de Libya'daki faaliyetlerinin olduğundan bahsedilirken, TCG Anadolu ile Türk donanmasının, özellikle denizaşırı operasyonlarda daha da güçleneceği yazıldı.

'YERLİ VE MİLLİ' YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin ilk uçak gemisini "etkileyici" olarak niteleyen Forbes Dergisi, geminin yerli imkanlarla yapıldığını da değindi. Makalede, Anadolu'nun hem uçak hem de çıkarma gemisi özellikleri taşıdığı, bu özelliği taşıyan araçların savunma camiasında doklu helikopter gemisi olarak adlandırıldığı ifade edildi.

KAPASİTELERİ TEK TEK ANLATILDI

Yazıda, TCG Anadolu'nun özellikleri ve silah kapasitesi de tek tek belrtildi. Helikopter ve savaş uçaklarının gemiye inebileceği anlatıldı. Milli imkanlarla üretilen ATAK helikopterinin ve Hızır Torpido Karşı Tedbir sisteminin TCG Anadolu'da bulunacağının altı çizildi. Forbes, uçak gemisinin yapımında sona gelindiği, yakında radar sistemlerinin adapte edileceği bilgilerine de yer verdi. (TRT Haber)

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