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17.08.2020 - 16:19 | | DHA

Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi, Rum liderinin kabusu oldu

Türkiye ve KKTC'nin 46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş'ı yeniden açma hamlesine karşı paniğe kapılan Rum Lideri Anastasiadis'den küstah açıklama geldi. Anastasiadis, “Bütün AB süreci sekteye uğrar” dedi.

Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi, Rum liderinin kabusu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Doğu Akdeniz'de tüm zamanların en önemli hamlelerini devreye sokan Türkiye, Kapalı Maraş ile ilgili kritik bir adım atacak. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis Kapalı Maraş'ın yeniden açılması için adımlar atan Türkiye'nin bu kararı sonrası paniğe kapıldı. Kapalı Maraş’ın açılmasına yönelik çalışmalar, Güney Kıbrıs'ın endişeye uğramasına devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, “Maraş konusu, Türkiye’nin Avrupa sürecini sekteye uğratır” dedi.

"Bütün AB müzakereleri sekteye uğrayabilir” iddiası

Kapalı Maraş'ın açılmaması gerektiğini öne süren Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, "Maraş konusu, Türkiye’nin Avrupa sürecini sekteye uğratacağından ötürü, Türkiye’nin ilk önce bunun nelere mal olacağını hesaplaması gerekir" diyerek tehdit etti. Rum lider Anastasiadis, "Türkiye Maraş'ı açmadan önce bedelini hesaplamalıdır. Sadece BM Güvenlik Konseyi veya Avrupa Konseyi’ne başvurmakla kalınmayacak, Türkiye’nin bütün AB müzakereleri sekteye uğrayabilir" iddiasında bulundu.

Sosyal deneyle gündem olan simitçi Mert: İyilik yapan iyilik bulurDiyarbakır'da yapılan sosyal deneyde, sosyal medya fenomeninin 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' sorusu üzerine tezgahındaki simitlerden veren daha sonra döner ve ayran ısmarlayan Mert Emsen (13), insanlık vazifesini yaptığını belirterek, "İyilik yapan, iyilik görür. Ben ağabeye iyilik yaptım o da bana yaptı. Aileme bakıyorum; 10 TL harçlığımı alıyorum, 15 TL de aileme veriyorum" dedi.
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