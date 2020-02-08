‘Türkiye’ye yoğunlaştık’

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardındanr ticaret müzakerecilerinin Türkiye ile ilişkilerde yoğun bir yıl geçireceklerini belirten Chillcott, Türkiye ile ticaretlerinin yüzde 90’ının Gümrük Birliği üzerinden gerçekleştiğini anımsattı.



Chilcott, iki ülkenin ortak paydalarını hatırlatarak “NATO ittifakını paylaşıyoruz. İkimiz de G20’deyiz. Türkiye, çok büyük bir ekonomi. Biz de büyük bir ekonomiyiz. Birlikte daha fazlasını yapmamız için çok fazla potansiyel var. İkimiz de Avrupa Konseyi’nin kurucu üyeleriyiz. AB’den ayrıldıktan sonra Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için daha fazla enerji harcıyoruz” dedi.