‘Türkler Hafter’i durdurdu’

Francesca Sforza imzalı “Türkler, Hafter’in ilerleyişini durdurdu. General, Di Maio’ya ateşkes sözü verdi” başlığıyla yayımlanan makalede, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’nun, Trablus ve Bingazi’ye yaptığı ziyaretlerin yanı sıra özellikle Bingazi’de Hafter ile yaptığı görüşmelere yer verildi. Makalede, “Hafter, Di Maio ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında ilk kez bir diyaloğa açık ve kalıcı bir ateşkes için çalışmaya hazır göründü” ifadesine yer verildi. Makalede “Bu yeni tavrın başlıca nedeni, Trablus’taki Türklerin varlığı. Bölgeyi askeri açıdan takviye ederek ve de her türlü saldırının başarısızlığa uğramaya aday olacağını Hafter’in açık ve net şekilde anlamasını sağlayarak, masanın üzerindeki kartları değiştirenler Türkler oldu” yorumu yapıldı.

Makalede, Di Maio’nun “Diplomasi, bombalarla aynı sürelere sahip değil ancak ileri adımlar atıldı” yorumu aktarılarak, “Ateşkesi ve silah bırakma şartlarını belirlemek üzere Libyalı tarafların oluşturacağı 5+5 formatlı komitenin gerçekleştirilmekten çok uzak göründüğü Berlin Konferansı’nın hemen akabindeki günlere nispeten, şimdi komiteyi oluşturacak üyelerin hepsinin isimleri belirlendi. 18 Şubat’ta Cenevre’deki çalışmalar daha umutlu başlayacak” ifadelerine yer verildi.