MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Türkmenistan’ın ‘Bizde yok’ ısrarı
ABONE OL
25.06.2020 - 07:00 |

Türkmenistan’ın ‘Bizde yok’ ısrarı

Türkmenistan hükümeti, dünya genelinde 9 milyon kişiye bulaşan koronavirüsün sınırları içinde olmadığını savunurken, Kovid-19’a ilişkin yayınladığı uyarı mesajıyla vakaların duyurulmadığını ima eden ABD elçiliğini “yalan haber” yaymakla suçladı.

Türkmenistan’ın ‘Bizde yok’ ısrarı

Washington’ın Türkmenistan temsilciliği, internet sitesinde yayınladığı bildiride, “Ülkede resmi olarak bir vaka kaydı olmasa da, temsilciliğimiz bazı vatandaşların Kovid-19 ile uyumlu semptomlar gösterdiği, bu kişilerin test yapıldıktan sonra hastanelerde 14 gün karantinaya alındığı yönünde bilgi edinmiştir” ifadelerine yer verdi. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı ise, yaptığı açıklamada bunun “yalan haber” olduğunu savundu.

 

Ankara'da silahlı kavgaAnkara'da alacak meselesinden çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de hareketli saatler! 2 kişi silahla yaralandı

İzmir'de hareketli saatler! 2 kişi silahla yaralandı

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

HSK 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alacak

HSK 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alacak

Sıradaki Haber