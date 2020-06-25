Türkmenistan’ın ‘Bizde yok’ ısrarı

Washington’ın Türkmenistan temsilciliği, internet sitesinde yayınladığı bildiride, “Ülkede resmi olarak bir vaka kaydı olmasa da, temsilciliğimiz bazı vatandaşların Kovid-19 ile uyumlu semptomlar gösterdiği, bu kişilerin test yapıldıktan sonra hastanelerde 14 gün karantinaya alındığı yönünde bilgi edinmiştir” ifadelerine yer verdi. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı ise, yaptığı açıklamada bunun “yalan haber” olduğunu savundu.