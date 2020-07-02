Tutuklamalar başladı!

Hong Kong’un yönetiminin, İngiltere’den Çin’e devredilişinin 23. yılında bir grup, protesto gösterileri için sokaklara indi. Tartışmalı güvenlik yasasının yürürlüğe girmesinin ardından polis, göstericilere, Ulusal Güvenlik Kanunu’nu ihlal ettikleri uyarısında bulunarak biber gazıyla müdahale etti.



Ardından da yeni yasa kapsamında 70’ten fazla gösterici, bağımsızlık yanlısı bayrak taşımak, izinsiz toplanmak ve polisin görevini yerine getirmesine engel olmak gerekçeleriyle gözaltına alındı.



Yasanın dün devreye girmesiyle birlikte bağımsızlık bayrağı taşıyan bir kişinin bu sebepten tutuklandığı ortaya çıktı. Hong Kong polisi artık mor bir bayrak kullanıyor ve bu ‘eylemcilerin yeni ulusal güvenlik yasasına karşı suç işledikleri, dolayısıyla gözaltına alınacakları’ anlamına geliyor.



Bu arada Hong Kong yönetimi, Pekin hükümetinin kabul ettiği yeni yasa gölgesinde İngiltere yönetiminden çıkarak resmen Çin’e bağlanmasının 23. yıl dönümünü kutladı. Yıldönümü dolayısıyla geçit töreni de düzenlendi.