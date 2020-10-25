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25.10.2020 - 17:42 | | DHA

Tuvalet kağıdından posta pulu basıldı

Avusturya Ulusal Posta Servisi, ülkede koronavirüsle mücadelenin sembolü haline gelen yavru fil figürlü tuvalet kağıdından posta pulu bastırdı.

Tuvalet kağıdından posta pulu basıldı

Posta Servisi, özel üretim tuvalet kağıdı posta pulu ile koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Avusturya’da koronavirüsün ilk dalgası sırasında yayınlanan kamu spotlarında, bir yavru filin annesini takip ederken aralarında bıraktığı mesafe kadar halkın sosyal mesafe bırakması anlatılmıştı.

GELİRİ HAYIR VAKIFLARINA BAĞIŞLANACAK

Tuvalet kağıdı materyalinden yapılan posta pulunun üzerinde de "Bizi birbirimize bağlayan mesafeler" yazıldı. Pullar, tanesi 2,75 Euro'dan satışa çıkacak ve tüm gelir hayır vakıflarına bağışlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım restiCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor, diyor ki 'Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız.' Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap' dedi.
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