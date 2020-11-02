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02.11.2020 - 20:58 | | AA

Twitter, ABD baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n resmi olmayan zafer ilanlarÄ±na uyarÄ± etiketi koyacak

Twitter, ABD baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinin resmi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanmadan zaferini ilan eden adayÄ±n, kampanyalarÄ±nÄ±n ya da yÃ¼ksek profilli isimlerin paylaÅŸÄ±mlarÄ±na uyarÄ± etiketi koyacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

Twitter, ABD baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n resmi olmayan zafer ilanlarÄ±na uyarÄ± etiketi koyacak

Sosyal medya platformu Twitter'dan, 3 KasÄ±m baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ''SeÃ§im gecesinden itibaren seÃ§im sonuÃ§larÄ±yla ilgili iddialarda bulunan paylaÅŸÄ±mlara etiket uygulayacaÄŸÄ±z.'' ifadesi kullanÄ±ldÄ±.Â 

100 binden fazla takipÃ§isi olan hesaplarÄ±n seÃ§im sonuÃ§larÄ± ile ilgili iddialarÄ±yla 25 binden fazla beÄŸeni alan ya da retweet yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlara da aynÄ± etiketin konulacaÄŸÄ± bildirilen aÃ§Ä±klamada, ''ABC News'', ''AP'', ''CBS News'', ''CNN'', ''Decision Desk HQ'', ''Fox News'' ve ''NBC News'' gibi medya kuruluÅŸlarÄ±ndan iki tanesinin aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± sonuÃ§larÄ±n ise resmi olarak deÄŸerlendirilmesinin dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â 

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden arasÄ±ndaki Ã¼lke tarihinin en ilginÃ§ baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinden biri yarÄ±n yapÄ±lacak.

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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 2 KasÄ±m 2020 )SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaÅŸtÄ±. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 76 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, hasta sayÄ±sÄ± ise 2302 oldu.
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