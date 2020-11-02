Twitter, ABD baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n resmi olmayan zafer ilanlarÄ±na uyarÄ± etiketi koyacak

Sosyal medya platformu Twitter'dan, 3 KasÄ±m baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ''SeÃ§im gecesinden itibaren seÃ§im sonuÃ§larÄ±yla ilgili iddialarda bulunan paylaÅŸÄ±mlara etiket uygulayacaÄŸÄ±z.'' ifadesi kullanÄ±ldÄ±.Â

100 binden fazla takipÃ§isi olan hesaplarÄ±n seÃ§im sonuÃ§larÄ± ile ilgili iddialarÄ±yla 25 binden fazla beÄŸeni alan ya da retweet yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlara da aynÄ± etiketin konulacaÄŸÄ± bildirilen aÃ§Ä±klamada, ''ABC News'', ''AP'', ''CBS News'', ''CNN'', ''Decision Desk HQ'', ''Fox News'' ve ''NBC News'' gibi medya kuruluÅŸlarÄ±ndan iki tanesinin aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± sonuÃ§larÄ±n ise resmi olarak deÄŸerlendirilmesinin dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden arasÄ±ndaki Ã¼lke tarihinin en ilginÃ§ baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinden biri yarÄ±n yapÄ±lacak.

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