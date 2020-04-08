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08.04.2020 - 04:51 | | AA

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey corona virüs için 1 milyar dolar bağışlayacak

Gelen son dakika haberine göre; Twitter'ın üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınıyla mücadele için 1 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey corona virüs için 1 milyar dolar bağışlayacak

 

Sosyal medya devinin kurucusu Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplam mal varlığının yaklaşık yüzde 28'ini, yani bir milyar doları, salgınla mücadeleye bağışlayacağını duyurdu.

Twitterın CEOsu Jack Dorsey corona virüs için 1 milyar dolar bağışlayacak

Dorsey, bir milyar dolarlık bağışı, yine sahibi olduğu Square uygulamasından aktaracağını ve koronavirüs salgınından sonra da kız çocuklarının sağlık ve eğitimi ile evrensel temel gelir araştırmaları için yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
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