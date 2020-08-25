Üç ülkenin kabusu oldu... Koronavirüs felaketi sürüyor!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 565 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 565 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 115 bin 309’a, vaka sayısı da 17 bin 78 artarak 3 milyon 622 bin 861’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 756 bin 480 vaka ve 28 bin 505 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 778 bin 709 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

HİNDİSTAN

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 848 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 58 bin 390'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 60 bin 975 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 167 bin 323'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 405 bin 585 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 320 artarak 60 bin 800'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 541 artışla 563 bin 705'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 389 bin 124 kişi de iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.