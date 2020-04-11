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11.04.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Uçağı prens karşıladı malzemeyi bakan taşıdı

Danimarka tahtının varisi Veliaht Prens Frederik, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Çin’den ülkesine getirilen ve içinde maske, solunum cihazının yanı sıra çeşitli koruyucu malzemelerin bulunduğu dev kargo uçağını Kopenhag Havalimanı’nda bizzat karşıladı.

Uçağı prens karşıladı malzemeyi bakan taşıdı
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Dünyanın ikinci büyük kargo uçağı olan 150 ton yük taşıma kapasiteli dev Antonov An-124 kargo uçağı, Kopenhag’a iner inmez, Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke de kolları sıvayarak koruyucu malzemelerle dolu kolileri görevlilerle birlikte taşıdı. İlk etapta Çin’den getirilen 1 milyon maske, 170 bin koruyucu giysi ile sayısız koruma malzemeleri, Prens Frederik’in denetiminde ülke genelindeki hastaneler ile sağlık merkezlerine dağıtıldı.

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