Uçağı prens karşıladı malzemeyi bakan taşıdı

Dünyanın ikinci büyük kargo uçağı olan 150 ton yük taşıma kapasiteli dev Antonov An-124 kargo uçağı, Kopenhag’a iner inmez, Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke de kolları sıvayarak koruyucu malzemelerle dolu kolileri görevlilerle birlikte taşıdı. İlk etapta Çin’den getirilen 1 milyon maske, 170 bin koruyucu giysi ile sayısız koruma malzemeleri, Prens Frederik’in denetiminde ülke genelindeki hastaneler ile sağlık merkezlerine dağıtıldı.