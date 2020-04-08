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HaberlerDünya Haberleri Uçak gemisinin kaptanına 'aptal' demişti... İstifasını verdi!
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08.04.2020 - 10:12 |

Uçak gemisinin kaptanına 'aptal' demişti... İstifasını verdi!

ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly, "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi kaptanı Brett Cozier'e yönelik ifadelerinin büyük tepki çekmesinin ardından istifasını verdi.

Uçak gemisinin kaptanına 'aptal' demişti... İstifasını verdi!

Kaptan Cozier'in gemide koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle personelin tahliyesine ilişkin gönderdiği mektubun basına sızmasının ardından kaptanı ihanetle suçlayan Modly, gelen tepkiler üzerine vekalet ettiği Genel Sekreterlik görevinden ayrıldı.

Modly'nin istifası Savunma Bakanı Esper tarafından kabul edildi.

Kaptan Brett Crozier, gemideki Covid-19 vakalarına ilişkin Amerikan Donanması'na yolladığı mektubu, aynı zamanda basına ve komuta zincirinin dışındaki kişilere de gönderdiği gerekçesiyle görevinden alınmıştı.

Kaptan Crozier, tartışma çıkaran 4 sayfalık mektubunda, gemide bulunan personelin 14 günlük karantina ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının mümkün olmadığını belirtmiş, gemideki herkesin karada karantinaya alınmasını istemişti.

Euronews'un aktardığına göre, Modly ise Cozier'in mektubu güvenli olmayan bir e-mail ile 20'den fazla kişiye yolladığını belirterek, "Yaşadığımız bilgi çağında gönderdiği bu e-mailin kamuoyuna sızdırılacağını düşünmemişse bana göre bu gemiye kaptanlık etmek için ya çok naif veya çok aptaldır. Ya da başka bir alternatif var bunu kasıtlı olarak yaptı." ifadesini kullanmıştı.

Kaptanın kendisine doğrudan ulaşabildiği halde bunu yapmadığına dikkat çeken Modly, "Bu benim ve komuta zincirinin kendisine duyduğu güvene ihanetti. Bu ayrıca bir ihanetti çünkü bu mektubu kamuoyuna sızdırarak Washington DC'de büyük bir tartışmaya neden oldu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Modly'nin kaptana yönelik suçlayıcı ifadeleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti. İlk etapta sözlerinin arkasında durduğunu söyleyen Modly, dün ise ifadelerinin maksadını aştığı gerekçesiyle özür dilemişti.

Theodore Roosevelt gemisi, üzerindeki 5 bine yakın personelle Guam adasında karantinaya alınmıştı.

Gemideki Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 176'ya ulaşmışken Kaptan Cozier'in de Covid-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıkmıştı.

 

 

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