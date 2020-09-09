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09.09.2020 - 13:55 |

Uçakta maske takmayı reddeden yolcu nedeniyle pilot acil iniş yaptı

Japonya'da iç hat uçuşunda maske takmayı reddeden yolcu, uçağın acil iniş yapmasına neden oldu.

Uçakta maske takmayı reddeden yolcu nedeniyle pilot acil iniş yaptı

Olay, ülkenin Hokkaido eyaletindeki Kushiro'dan Kansai Havaalanı'na hareket eden Peach havayolu firmasına ait bir yolcu uçağında geçtiğimiz pazartesi meydana geldi.

Mürettebatın ifadelerine göre kalkıştan önce maskesiz olduğu fark edilen yolcu, maske takması yönündeki çağrıya olumsuz yanıt verdi.

Yolcu maskesiz birinin yanına oturmak istemedi

Şahıs, uçağın kalkışından kısa süre sonra ise, maskesiz birinin yanında oturmak istemediğini ifade eden diğer yolculara bağırdı.

Kabin ekibinin kendisine yönelik ihtar tutanağı düzenleneceğini söylemesinin ardından sinirlenerek mürettebatı tehdit eden şahıs nedeniyle pilot, yolcuyu uçaktan indirmek üzere Niigata Havaalanı'na inme kararı aldı.

Plansız inişin ardından diğer 124 yolcusuyla birlikte normal rotasına devam eden uçağın, 2 saat gecikmeyle Kansai Havaalanı'na ulaştığı açıklandı.

Maske kullanımı nedeniyle havayolu trafiğinde ilk aksama oldu

Koronavirüs nedeniyle alınan önleyici tedbirler kapsamında havayolu firmalarının yolculardan maske takmasını istediği Japonya’da, maske kullanımı günlük yaşamın her alanında yaygın bir sosyal norm olarak biliniyor.

Pandemi süreciyle birlikte maske kullanmayanlara yönelik sosyal baskının arttığına dair haberler ülke kamuoyuna yansırken, Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ise son olayın maske kullanımı nedeniyle havayolu trafiğinde yaşanan ilk aksama olduğunu belirtiyor.

 

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