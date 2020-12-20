Uçakta ölen yolcuda korona şüphesi: Açıklama geldi!

ABD'de United Airlines'a ait Orlando-Los Angeles seferi sırasında 28D koltuğunda oturan yolcu uçuşun başlamasından kısa süre sonra fenalaştı.

Uçak acil olarak New Orelans'a yönlendirilirken, yolcu havadaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uçakta bulunan yolcular durumu sosyal medyadan paylaşırken, yolcunun eşi kocasının nefes darlığı, tat ve koku eksikliği yaşadığını itiraf etti ve test olmasalar da koronavirüs olmuş olabileceğini söyledi.

Olay alarma neden olurken havayolu firması hemen açıklama yaptı. United yetkilileri, ölen yolcunun koronavirüs olup olmadığının bilinmediğini, uçuş New Orleans'a yönlendirildiğinde acil yardım ekiplerinin kalp krizi geçirdiği söylendiğini belirtti.

"Bireyin mahremiyetini korumak için kişisel bilgileri halka sunmuyoruz" diyen United, kabin ekibinden dört kişinin de karantinaya alındığını duyurdu.