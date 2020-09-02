Uçakta öyle bir şey yaptı ki kara listeye alındı!

Antalya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Ukrayna Uluslararası Hava Yolları'na ait yolcu uçağındaki bir kadın iniş yapan uçağın kanadına çıkarak bir süre oturdu ve yürüdü. Ukrayna Uluslararası Hava Yolları, kadının ailesiyle Antalya'da tatil yaptığını ve ülkesine dönmek için charter uçuş ile Kiev'e geldiğini açıkladı. Kimliği açıklanmayan kadının kara listeye alındığı ifade edildi. Öte yandan kadına alkol testi de yapıldığı ancak alkollü olmadığı aktarıldı. Kadının kabin ekibi tarafından neden durdurulmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.